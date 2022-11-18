В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

R&B-певец B. Smyth умер в возрасте 28 лет

Газета.Ru

R&B-исполнитель B. Smyth (настоящее имя — Брэндон Смит) скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает People со ссылкой на брата артиста.

R&B-певец B. Smyth умер в возрасте 28 лет
Фото: bsmyth__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)bsmyth__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам брата умершего, он ушел из жизни в реанимации «от дыхательной недостаточности после долгой борьбы с легочным фиброзом». Всего за три недели до смерти Смит выпустил сингл «Twerkaholic, Pt.2».

Родственник певца рассказал, что в скором времени будут организованы похороны, на которых фанаты смогут попрощаться с артистом.

B. Smyth получил известность на YouTube, записывая каверы на такие песни, как «Stay» Рианны и «Quickie» Мигеля. В 2012 году певец выпустил свой первый сингл «Leggo» с 2 Chainz. Затем в 2013 году он выпустил EP под названием «The Florida Files» с ведущим синглом «Win Win» с Future.

Шоу-бизнес,Брэндон Смит,Мигель,Рианна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители