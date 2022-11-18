R&B-певец B. Smyth умер в возрасте 28 лет

R&B-исполнитель B. Smyth (настоящее имя — Брэндон Смит) скончался на 29-м году жизни. Об этом сообщает People со ссылкой на брата артиста.

Фото: bsmyth__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) bsmyth__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам брата умершего, он ушел из жизни в реанимации «от дыхательной недостаточности после долгой борьбы с легочным фиброзом». Всего за три недели до смерти Смит выпустил сингл «Twerkaholic, Pt.2».

Родственник певца рассказал, что в скором времени будут организованы похороны, на которых фанаты смогут попрощаться с артистом.