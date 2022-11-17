Нагиев уходит с российского телевидения

Телеведущий Дмитрий Нагиев, звезда многих популярных проектов, принял решение не возвращаться в телевизионный эфир.

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Свое решение шоумен объяснил прежде всего необходимостью заняться своей личной жизнью, в частности, заботами, свалившимися на него после рождения внука.

Напомним, что Нагиев недавно стал дедушкой. Кто именно подарил ему внука остается только догадываться.

Поклонники телеведущего сходится во мнении, что ребёнок родился у старшего сына Нагиева - Кирилла, который уже долгое время пребывает в счастливом гражданском браке с графическим дизайнером Юлей Мельниковой

Видимо, чтобы окончательно запутать своих фанатов Дмитрий Нагиев сообщил, что ждёт наступления более благоприятных времён для продолжения своей телевизионный карьеры.