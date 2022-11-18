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2 часа назад

Певица Юлия Ковальчук заявила, что не хочет разговоров вокруг своей дочери

Газета.Ruиещё 2

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук объяснила в эфире телеканала «Москва-24», почему не показывает свою дочь Амелию.

Певица Юлия Ковальчук объяснила, почему скрывает свою дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ковальчук заявила, что не хочет публичности вокруг личности ее дочери.

«Я не хочу разговоров вокруг нее», — призналась артистка. Певица не желает слышать обсуждения, на кого похожа или «не похожа» Амелия, а также «с кем она будет или не будет».

По мнение Ковальчук, у ее дочери должно быть детство, не связанное с социальными сетями.

Амелия появилась на свет в 2017 году в союзе артистки с певцом Алексеем Чумаковым. Музыканты узаконили отношения в 2013-м.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
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