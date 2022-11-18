Певица Юлия Ковальчук объяснила, почему скрывает свою дочь

Экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук объяснила в эфире телеканала «Москва-24», почему не показывает свою дочь Амелию.
Ковальчук заявила, что не хочет публичности вокруг личности ее дочери.
«Я не хочу разговоров вокруг нее», — призналась артистка. Певица не желает слышать обсуждения, на кого похожа или «не похожа» Амелия, а также «с кем она будет или не будет».
По мнение Ковальчук, у ее дочери должно быть детство, не связанное с социальными сетями.
Амелия появилась на свет в 2017 году в союзе артистки с певцом Алексеем Чумаковым. Музыканты узаконили отношения в 2013-м.