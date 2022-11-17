Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» извинилась перед главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым за действия коллег.
Отмечается, ранее по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у Сергея Чемезова были задержаны коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.
«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», - заявила Собчак.
Телеведущая пояснила, что все задержанные искренне сожалеют о произошедшем. Она добавила, что их судьбу будет решать суд.
Кроме того, Собчак выразила надежду, что правоохранительные органы проявят к ее коллегам сочувствие и снисхождение.