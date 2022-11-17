Родная сестра Губина рассказала правду о его здоровье

Родная сестра Андрея Губина Анастасия Клементьева встретилась с участниками фан-клуба своего брата и рассказала, как сегодня себя чувствует их кумир. Женщина подтвердила, что здоровье певца оставляет желать лучшего. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам Анастасии, она сильно переживает за брата, ведь его состояние не меняется.
«Ему то хуже, то лучше… Надеемся на лучшее», — рассказала она.
Она также добавила, что брат продолжает заниматься музыкой и работает над новыми песнями.
Напомним, в 2010 году Андрей Губин исчез со всех экранов. Позже выяснилось, что певец серьезно болен. Артист сам признался, что у него серьезное неврологическое заболевание. У певца диагностирован парез левой стороны лица, ему тяжело дышать, он также испытывает сильнейшие боли.
В сентябре сам Губин рассказывал, что планирует в будущем выпустить новые композиции и вернуться на сцену, но только после стабилизации состояния.