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1 час назад

Родная сестра Губина рассказала правду о его здоровье

Елена Прошина

Родная сестра Андрея Губина Анастасия Клементьева встретилась с участниками фан-клуба своего брата и рассказала, как сегодня себя чувствует их кумир. Женщина подтвердила, что здоровье певца оставляет желать лучшего. Об этом сообщает «Пятый канал».

Родная сестра Губина рассказала правду о его здоровье
Фото: соцсетисоцсети

По словам Анастасии, она сильно переживает за брата, ведь его состояние не меняется.

«Ему то хуже, то лучше… Надеемся на лучшее», — рассказала она.

Она также добавила, что брат продолжает заниматься музыкой и работает над новыми песнями.

Напомним, в 2010 году Андрей Губин исчез со всех экранов. Позже выяснилось, что певец серьезно болен. Артист сам признался, что у него серьезное неврологическое заболевание. У певца диагностирован парез левой стороны лица, ему тяжело дышать, он также испытывает сильнейшие боли.

В сентябре сам Губин рассказывал, что планирует в будущем выпустить новые композиции и вернуться на сцену, но только после стабилизации состояния.

Шоу-бизнес,Анастасия Клементьева,Андрей Губин,
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