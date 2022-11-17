Депардье объяснил закрытие своего продюсерского центра в России

Французский актер Жерар Депардье объяснил закрытие своей компании «Продюсерский центр GD». в России. Как сообщает «Говорит Москва», пресс-секретарь артиста Арно Фрилли отметил, что это связано с экономией.

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Представитель актера отметил, что Депардье уже 40 лет посещает Россию и 10 лет назад он хотел начать снимать больше фильмов, а также развивать свою работу в РФ. Актер и его пресс-секретарь создали продюсерскую компанию BABUSHKA, которая успела выпустить фильм «Распутин» — организация работает в копродукции с Францией.

«В настоящее время у меня было несколько проектов в стадии подготовки, в том числе сериал об эскадрилье "Нормандия Неман", комедия, фильм о жизни Рахманинова и сериал об Анне де Русс. Как только началась спецоперация, французские партнеры тут же отошли. Поэтому все эти проекты приостановлены», — рассказал Фрилли.

Для участия в фильмах для Депардье открыли «Продюсерский центр GD», однако, из-за отсутствия активности в данный момент и наличия операционных расходов, выгоднее было ее закрыть. Пресс-секретарь подчеркнул, что в этом нет личного или политического значения — лишь финансовый момент.

«У Жерара Депардье нет проблем с продолжением своей деятельности в России, и он так же, как и я, разочарован прекращением этих проектов. Что касается моей продюсерской компании BABUSHKA, то я надеюсь, что она продолжит выпускать фильмы на темы, связанные с Россией, как это было с момента её создания», — добавил Арно.