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56 минут назад

Собчак извинилась перед Чемезовым

Lenta.ruиещё 16

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, чей коммерческий директор был арестован по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, принесла извинения директору корпорации. В своем канале «Кровавая барыня» ведущая выразила сожаление, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.

Собчак извинилась перед Чемезовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак.

Она также заявила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о произошедшем.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — добавила ведущая.

Ксения Собчак тайно посетила офис «Ростеха»

Вечером 15 ноября стало известно, что Собчак приехала в офис «Ростеха». Она провела в госкорпорации около 40 минут. В окружении Собчак рассказали, что в офисе была назначена ее встреча с Чемезовым для «улаживание конфликта».

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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