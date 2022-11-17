Собчак извинилась перед Чемезовым

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак, чей коммерческий директор был арестован по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, принесла извинения директору корпорации. В своем канале «Кровавая барыня» ведущая выразила сожаление, что действия ее коллег нанесли вред Чемезову.

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«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Собчак.

Она также заявила, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, задержанные по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о произошедшем.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — добавила ведущая.