Названы возможные сроки визита Орейро в Россию

Аргентинская актриса Наталья Орейро примет участие в съемках фильма «Письмо Деду Морозу» и может приехать в Россию уже в этом году. Об этом рассказал «Абзацу» режиссер картины Кирилл Кузин.
По его словам, съемки начнутся в ноябре 2022 года, выпустить картину планируется в 2024 году.
«У нас очень хороший сценарий и очень опытные продюсеры, поэтому, наверное, удалось получить согласие Натальи на съемки», - рассказал Кузин.
Также в ленте, рассказывающей историю Петра Безуглова, который в детстве написал письмо со своими желаниями Деду Морозу и они начали сбываться, сыграют Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров и Надежда Михалкова. Работу над картиной ведет киностудия имени Горького.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, по которому Наталья Орейро стала гражданкой России. Вместе с ней документы получил и сын актрисы и певицы — Мольо Орейро Мерлин Атауальпа. Наталия Орейро стала широко известна в России после показа телесериала «Дикий ангел».