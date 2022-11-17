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43 минуты назад

«КП»: судебные приставы взыскали с компании Ксении Собчак более 400 тысяч рублей

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Собчак в последние месяцы официально стала ресторатором. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на базу юридических лиц.

Приставы взыскали с компании Собчак более 400 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что Собчак вошла в состав учредителей трех компаний, связанных с ресторанным бизнесом: ООО "Ши", ООО "ФИШ" и ООО "Гавань".

Последняя фирма за 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности "Гавань" заработала 278 млн руб. с чистой выручкой в 32 млн руб. Среди владельцев всех трех бизнесов также числится друг телеведущей, ресторатор Борис Зарьков. Кроме того, на Собчак зарегистрированы два рекламных агентства: ООО "Джун энд джулай" и ООО "Лидерс".

Недавно "Лидерс" была оштрафована - судебные приставы взыскали с компании 402,3 тыс. руб. за не вовремя оплаченные налоги. Ранее сообщалось, что Ксения Собчак сменила имидж после скандала с уголовным делом о вымогательстве. Журналистка кардинально сменила имидж и отстригла каре. До этого, 15 ноября, Ксения Собчак была замечена в офисе "Ростеха" в Москве.

Известно, что коммерческий директор журналистки Кирилл Суханов обвиняется в вымогательстве у генерального директора корпорации Сергея Чемезова.

Шоу-бизнес,Кирилл Суханов,Борис Зарьков,Сергей Чемезов,Ксения Собчак,Ростех,
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