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22 минуты назад

Little Big отменили концерт в Польше "из-за политического давления"

Газета.Ru

Российская группа Little Big, участники которой уехали из России, была вынуждена отменить концерт в польском городе Катовице. Об этом представители коллектива сообщили в своем Instagram.

Little Big отменили концерт в Польше "из-за политического давления"
Фото: Пресс-служба Little BigПресс-служба Little Big

"К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен. Мы сделали все возможное, чтобы этот концерт состоялся. Возможно, нам удастся перенести нашу встречу на другую дату", - говорится в сообщении.

Ранее организатор выступлений Little Big заявила, что концерты в Казахстане были отменены по решению самого коллектива, а не из-за запрета. СМИ сообщали, что Little Big запретили выступать в казахских городах Алма-Ате и Астане по инициативе мэрии. Уточнялось, что коллектив "не прошел проверку властями".

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