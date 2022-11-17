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54 минуты назад

Галкин рассказал о выборе между Израилем и Литвой

Елена Прошина

Максим Галкин с Аллой Пугачевой долго выбирали, куда уехать из России. об этом юморист рассказал на одном из своих концертов. Об этом пишет «Телеграм-канал «Дневники знаменитостей».

Галкин рассказал о выборе между Израилем и Литвой
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В сеть попало видео с выступления Максима Галкина, где он поделился, что долго выбирал, куда именно ему с семьей уехать: в Израиль или в Литву.

«Я выбирал между Израилем и Литвой. Я все думал: то ли мне в Израиль поехать, потому что я еврей по маме, то ли по старшей дочке в Литву. Сомневался», - рассказал юморист.

Напомним, Галкин продолжает колесить по миру с концертами. На 2023 год у него обширная программа – выступление запланированы в Канаде, США, Германии. Стоимость билетов в Израиле и Прибалтике составляет от 6 до 10 тыс. рублей. В США — от 100 до 200 долларов. Средний гонорар за концерт — 100 тыс. евро.

Тем временем, пока Галкин и Пугачева отсутствуют в России, их замок в деревне Грязь переименовали в Google-картах. Теперь подмосковный объект, где раньше жила звездная семья носит название «Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой». Он также именуется, как культовое учреждение.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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