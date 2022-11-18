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2 часа назад

Певец Милимеров заявил, что тяжелобольного Андрея Губина "не хватает в шоу-бизнесе"

Газета.Ruиещё 3

Певец Жан Милимеров рассказал в беседе с Prozvezd о своей встрече с музыкантом Андреем Губиным на шоу «Суперстар».

Певец Милимеров заявил, что тяжелобольного Губина «не хватает в шоу-бизнесе»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Милимерова, несмотря на болезнь, Губин находился в прекрасном расположении духа. Артисты вспомнили совместные гастроли и как ходили вместе на праздники. Певец добавил, что рад был видеть Губина «в здравии».

Милимеров считает, что у Губина есть шансы вернуться на сцену. Он заявил, что артиста «не хватает в шоу-бизнесе». Музыкант похвалил творчество коллеги, отметив, что тот писал «хорошие хиты».

«Да, он сейчас не так выглядит, каким его привыкли видеть. Но все люди с возрастом меняются. Всегда можно привести себя в порядок. Главное, чтобы была цель. Так что, все зависит от самого Андрюши!» — рассказал Милимеров.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,
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