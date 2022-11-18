Певец Милимеров заявил, что тяжелобольного Губина «не хватает в шоу-бизнесе»

Певец Жан Милимеров рассказал в беседе с Prozvezd о своей встрече с музыкантом Андреем Губиным на шоу «Суперстар».
По словам Милимерова, несмотря на болезнь, Губин находился в прекрасном расположении духа. Артисты вспомнили совместные гастроли и как ходили вместе на праздники. Певец добавил, что рад был видеть Губина «в здравии».
Милимеров считает, что у Губина есть шансы вернуться на сцену. Он заявил, что артиста «не хватает в шоу-бизнесе». Музыкант похвалил творчество коллеги, отметив, что тот писал «хорошие хиты».
«Да, он сейчас не так выглядит, каким его привыкли видеть. Но все люди с возрастом меняются. Всегда можно привести себя в порядок. Главное, чтобы была цель. Так что, все зависит от самого Андрюши!» — рассказал Милимеров.