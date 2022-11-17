Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»

Телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с РИА «Новости» уточнил, что вновь станет ведущим музыкального шоу «Голос», когда наступят более благоприятные времена.

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«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — высказался Нагиев.

Он добавил, что решение о его временном отпуске было согласовано с руководством телеканала.

В августе стало известно, что новый сезон шоу «Голос. 60+» будет вести Лариса Гузеева. Ведущей проекта «Голос. Дети» будет Яна Чурикова.

Первый выпуск шоу «Голос» вышел 5 октября 2012, где Нагиев впервые появился в роли ведущего. Шоумен был бессменным ведущим «Голоса» на протяжении десяти лет.