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33 минуты назад

Дмитрий Нагиев пообещал вернуться в "Голос" с наступлением более благоприятных времен

Газета.Ruиещё 4

Телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с РИА «Новости» уточнил, что вновь станет ведущим музыкального шоу «Голос», когда наступят более благоприятные времена.

Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»
Фото: 

«Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ», — высказался Нагиев.

Он добавил, что решение о его временном отпуске было согласовано с руководством телеканала.

В августе стало известно, что новый сезон шоу «Голос. 60+» будет вести Лариса Гузеева. Ведущей проекта «Голос. Дети» будет Яна Чурикова.

Первый выпуск шоу «Голос» вышел 5 октября 2012, где Нагиев впервые появился в роли ведущего. Шоумен был бессменным ведущим «Голоса» на протяжении десяти лет.

Ранее продюсер Аксюта выразил уверенность, что Нагиев вернется в «Голос».

Шоу-бизнес,Яна Чурикова,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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