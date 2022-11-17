Замок Пугачевой в деревне Грязь получил странное название

Алла Пугачева и Максим Галкин выставили свой особняк в деревне Грязь на продажу за миллиард рублей, однако покупателя на него так и не нашлось. Теперь объект переименовали в «Дом покаяния Аллы Пугачевой». Об этом сообщает 5-tv.ru.

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Автор публикации уверен, что новое название особняка отпугнет потенциальных покупателей.

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль почти сразу после начала боевых действий на территории Украины. Вскоре после прибытия Галкин стал высказываться против действий России на Украине, позже его признали иностранным агентом. Пугачева долгое время молчала, никак не комментируя выступления мужа и не высказывая собственного мнения по поводу происходящего.

Осенью Пугачева вернулась в Москву, чтобы отвести детей в школу, однако через месяц снова уехала за границу. Она высказала свое недовольство касательно позиции многих граждан России, поддерживающих действия Москвы. Затем она выставила их с супругом замок в деревне Грязь на продажу.

Супруги хотели продать особняк за миллиард рублей, но покупателя на него пока не нашлось. В публикации подчеркивается, что с новым названием замок привлечет еще меньше внимания.