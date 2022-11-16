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25 минут назад

Певец Niletto обратился с пикантной просьбой к поклонницам

Super.ru

Информация для всех поклонниц Niletto, он же Данил Прытков (настоящее имя). Певец обращается с убедительной просьбой: на его концерты в городах России приносите, пожалуйста, с собой... бюстгальтеры. И побольше! Потому что идете на выступление взрослого человека, вообще-то. Чтоб никаких цветов и звездочек — бюстгальтеры на сцену кидайте артисту!

Певец Niletto обратился с пикантной просьбой к поклонницам
Фото: Super.ruSuper.ru

«Город Сургут, я сказал, что я взрослый мужчина, мне 31, вы — взрослые, и какие на фиг звездочки на «Летуаль» (песня), бюстгальтеры на сцену нужно кидать», — негодует артист. «В Сургуте было 4 штуки на сцене. Давайте в каждом городе ставить личный рекорд, посмотрим, какой регион самый эмоциональный и свободный», — написал Данил в Инстаграме (запрещен в РФ).

В комментариях под постом на призыв реагируют по-разному. «Я не хочу, чтобы через меня летели бюстгалтеры!», «Хорошо, что трусы не кидают», «Так ты спускайся, помогай расстегивать, что ж они сами корячатся», «А что кидать тем, кто их не носит?», «Я думал, ты норм пацан», «Жалко-то как, они сейчас дорогие», — пишут фолловеры. В общем, девочки, кому не жалко, искупайте артиста в бюстгалтерах, а уж потом в аплодисментах.

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