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29 минут назад

Орбакайте появилась на премьере фильма в Москве на фоне новостей об отъезде из России

Илья Родин

Актриса Кристина Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, появилась на премьере фильма в Москве. Об этом пишет «Газета.Ru».

Орбакайте заметили в Москве на фоне новостей об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что во вторник, 15 ноября, в столичном кинотеатре «Художественный» прошла премьера нового сезона сериала «Тест на беременность». На мероприятии были замечены многие звезды, в том числе, и Кристина Орбакайте.

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Актриса явилась на показ фильма, в котором сыграла одну из главных ролей, в одиночку, без мужа и дочери. На ней были обтягивающее мини-платье, кожаный жилет и высокие шнурованные сапоги.

Напомним, что ранее СМИ сообщали об отъезде Кристины из страны. Журналисты предполагали, что она покинула Россию вслед за матерью.

Как выяснилось, Орбакайте действительно уезжала из России, с тем, чтобы выступить на концерте в Баку.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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