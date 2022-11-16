Авербух захотел создать новое шоу

Продюсер и хореограф телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух в интервью Sport24 рассказал об идее создать новый проект с участием фигуристок-одиночниц и звезд. По его словам, уже даже существует их шорт-лист.
«Одна из идей давно была — выступают только одиночницы со звездами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно», — сказал Авербух.
В него, в частности, входят фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, отметил продюсер.
«Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звездами или хоккеистами. Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это все сослагательное наклонение», — добавил он.
При этом Авербух подчеркнул, что «ни в коей мере не противопоставляет шоу любительскому фигурному катанию, оно идут за ним». По его мнению, «Ледниковый период» является «фабрикой творчества».