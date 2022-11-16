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56 минут назад

Авербух захотел создать новое шоу

Елена Прошина

Продюсер и хореограф телешоу «Ледниковый период» Илья Авербух в интервью Sport24 рассказал об идее создать новый проект с участием фигуристок-одиночниц и звезд. По его словам, уже даже существует их шорт-лист.

Авербух захотел создать новое шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из идей давно была — выступают только одиночницы со звездами. Это было бы здорово. И шорт-лист есть, конечно», — сказал Авербух.

В него, в частности, входят фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, отметил продюсер.

«Все девчонки в парах, только одиночницы. Со звездами или хоккеистами. Такой проект тоже был когда-то в Канаде. Развитие всегда может быть. Но это все сослагательное наклонение», — добавил он.

При этом Авербух подчеркнул, что «ни в коей мере не противопоставляет шоу любительскому фигурному катанию, оно идут за ним». По его мнению, «Ледниковый период» является «фабрикой творчества».

Шоу-бизнес,Алина Загитова,Елизавета Туктамышева,Елена Радионова,Анна Щербакова,Евгений Медведев,Илья Авербух,
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