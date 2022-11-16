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21 минуту назад

Пресняков отреагировал на слухи о разводе с Подольской

Слово и Дело

Российский исполнитель Владимир Пресняков отреагировал на новости о разводе с супругой певицей Натальей Подольской.

Пресняков отреагировал на слухи о разводе с Подольской
Фото: Global Look Press | Anatoly LomokhovGlobal Look Press | Anatoly Lomokhov

Звездная пара состоит в браке уже 12 лет. На протяжении пяти лет в Сети появляется информация об их разводе. Пресняков решил высказаться по поводу слухов.

«Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», — написал артист в личном блоге.

Подольская является третьей возлюбленной певца. Она родила ему двоих детей. Ранее исполнитель был официально женат, а также сожительствовал с коллегой Кристиной Орбакайте.

Шоу-бизнес,Кристина Орбакайте,Владимир Пресняков,
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