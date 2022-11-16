"Гуру соблазнения" Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан

Российскому пикаперу, автору тренингов Александру Кириллову, известному, как "гуру соблазнения" Алекс Лесли, на год запретили въезд в Казахстан. Об этом сообщает "Казахское телеграфное агентство" со ссылкой на официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

Фото: Телеграм-канал «alexlesleynew» Телеграм-канал «alexlesleynew»

До этого Кириллов анонсировал проведение тренинга по соблазнению в Алматы. Он должен был провести выездной семинар на тему "Кто найдет самую горячую казашку?".

"Знаменитый выездной тренинг по соблазнению в Казахстане, лучший вариант совмещения отдыха и соблазнения, два в одном, в теплом городе Алматы с огромным количеством красивых женщин на улицах!" - пост с таким текстом он опубликовал в социальных сетях.