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32 минуты назад

"Гуру соблазнения" Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан на год

Газета.Ru

Российскому пикаперу, автору тренингов Александру Кириллову, известному, как "гуру соблазнения" Алекс Лесли, на год запретили въезд в Казахстан. Об этом сообщает "Казахское телеграфное агентство" со ссылкой на официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

"Гуру соблазнения" Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан
Фото: Телеграм-канал «alexlesleynew»Телеграм-канал «alexlesleynew»

До этого Кириллов анонсировал проведение тренинга по соблазнению в Алматы. Он должен был провести выездной семинар на тему "Кто найдет самую горячую казашку?".

"Знаменитый выездной тренинг по соблазнению в Казахстане, лучший вариант совмещения отдыха и соблазнения, два в одном, в теплом городе Алматы с огромным количеством красивых женщин на улицах!" - пост с таким текстом он опубликовал в социальных сетях.

Позже ролик был удален. Многие казахстанцы вследствие этого высказались против его визита в страну и попросили правоохранительные органы обратить внимание на выступление. Ранее МИД России внес в черный список актера Джима Керри и еще 99 граждан Канады.

Шоу-бизнес,Александр Кириллов,Джим Керри,МИД России,
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