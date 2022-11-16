Журналисты отметили внезапное сходство Собчак и Захаровой

Российская журналистка Ксения Собчак впервые за долгое время сменила прическу. Как сообщает «Слово и Дело», раньше у нее были волосы чуть ниже плеч, а теперь же она решилась подстричься под каре.
Свой обновленный имидж телеведущая уже продемонстрировала подписчикам в социальных сетях. Издание отмечает, что прическа Собчак идет, с ней знаменитость выглядит «свежо».
При этом журналисты отметили сходство с Марией Захаровой. Официальный представитель МИД РФ уже долгое время стрижется подобным образом.
Напомним, что ранее Собчак резко раскритиковала активистов из эко-движения Stop Fossil Fuel, которые в ноябре напали на серию картин художника Энди Уорхола «Банки с супом "Кэмпбелл"» в Национальном музее Австралии — они облили произведения искусства краской. В своих соцсетях она прошлась по молодым людям и их поступку, назвав подобное поведение «шизой».