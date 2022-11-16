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37 минут назад

Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах

Lenta.ru

Прокуратура Великобритании предъявила актеру Кевину Спейси дополнительные обвинения в харассменте. Об этом сообщает Deadline.

Кевину Спейси предъявили дополнительные обвинения в домогательствах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом против артиста выдвинули пять обвинений в домогательствах — теперь к ним добавились еще семь.

«Королевская прокуратура санкционировала дополнительные обвинения против 63-летнего Кевина Спейси за ряд сексуальных посягательств на одного мужчину в период с 2001 по 2004 год. Прокуратура также выдвинула одно обвинение в принуждении человека к сексу», — заявила глава специального отдела прокуратуры по расследованию преступлений Розмари Эйнсли.

В октябре суд США оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

Таким образом, они не могут рассматриваться в рамках закона о растлении малолетних. Адвокат Спейси Дженнифер Келлер выразила благодарность присяжным за то, что они «увидели правду».

Шоу-бизнес,Кевин Спейси,
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