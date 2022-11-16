Актер Джим Керри в своем Twitter пошутил про запрет России на въезд в страну.

«Боюсь, случилось самое худшее. Нам запретили въезд в Россию … но проблемы 100 канадцев в этом сумасшедшем мире — пустяки! У нас всегда будет Париж», — пошутил Керри.

Так он ответил на ироничные слова писательницы Маргарет Этвуд, которая также попала в санкционный список России.

Она пошутила, что они с Керри запланировали «озорной отдых в Москве» на ближайшие выходные, однако вместо этого, написала Этвуд, им придется отправиться в Киев.