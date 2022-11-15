Наталья Водянова нашла сестру, удочеренную парой из США

Российская топ-модель и актриса Наталья Водянова нашла младшую сестру, удочеренную в 2000 году супружеской парой из США, пишет Vogue US.
Младшую сестру топ-модели зовут Дженнифер Бернс, ее приемные родители живут в Северной Каролине. По данным издания, родство сестер удалось подтвердить благодаря ДНК-тесту. Дженнифер сделала тест два года назад, после чего зарегистрировалась на сервисе по поиску родственников. В результате нашлась старшая сестра – супермодель.
По словам Натальи Водяновой, Дженнифер – ее четвертая сестра. Когда она родилась, мать в одиночку воспитывала трех девочек, у одной из которых был аутизм и ДЦП. Женщина решила отдать младшую дочь на удочерение.
Водянова рассказала также, что пыталась разыскать сестру, но это оказалось невозможным из-за засекреченности информации о приемных родителях.
Сама 40-летняя супермодель воспитывает пятерых детей. Трое из них родились в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Еще двое – от французского миллиардера Антуана Арно, за которого Водянова вышла во 2020 году. Ранее сообщалось, что Наталья Водянова могла пропустить Неделю моды в Париже из-за шестой беременности.