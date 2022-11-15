Наталья Водянова нашла сестру, удочеренную парой из США

Российская топ-модель и актриса Наталья Водянова нашла младшую сестру, удочеренную в 2000 году супружеской парой из США, пишет Vogue US.

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Младшую сестру топ-модели зовут Дженнифер Бернс, ее приемные родители живут в Северной Каролине. По данным издания, родство сестер удалось подтвердить благодаря ДНК-тесту. Дженнифер сделала тест два года назад, после чего зарегистрировалась на сервисе по поиску родственников. В результате нашлась старшая сестра – супермодель.

По словам Натальи Водяновой, Дженнифер – ее четвертая сестра. Когда она родилась, мать в одиночку воспитывала трех девочек, у одной из которых был аутизм и ДЦП. Женщина решила отдать младшую дочь на удочерение.

Водянова рассказала также, что пыталась разыскать сестру, но это оказалось невозможным из-за засекреченности информации о приемных родителях.