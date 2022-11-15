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52 минуты назад

Суд выселил из московской квартиры актрису Ауг

Елена Прошина

По решению суда актрису Юлию Ауг выселили из квартиры в московском районе Митино. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Суд выселил из московской квартиры актрису Ауг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявителем по делу является бывшая свекровь звезды. По ее словам, Ауг поддерживает ВСУ и не ухаживает за бабушкой. Также женщина считает, что однокомнатная квартира в Митино актрисе просто не нужна, так как она переехала в Эстонию.

74-летняя москвичка также рассказала, что после смерти сына — экс-мужа Ауг — актриса перестала общаться с семьей. Кроме того, звезда не уважает старших, не навещает их и вместе с дочерью Полиной ведет паразитарный образ жизни. Суд принял во внимание аргументы и выписал 52-летнюю Юлию Ауг и ее 27-летнюю дочь Полину Золотухину из квартиры.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Юлия Ауг осудила действия российской стороны и уехала в Эстонию. Однако в июле появилась информация о том, что актриса все же вернулась в Россию на заработки.

Шоу-бизнес,Юлия Ауг,
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