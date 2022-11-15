Суд выселил из московской квартиры актрису Ауг

По решению суда актрису Юлию Ауг выселили из квартиры в московском районе Митино. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Заявителем по делу является бывшая свекровь звезды. По ее словам, Ауг поддерживает ВСУ и не ухаживает за бабушкой. Также женщина считает, что однокомнатная квартира в Митино актрисе просто не нужна, так как она переехала в Эстонию.

74-летняя москвичка также рассказала, что после смерти сына — экс-мужа Ауг — актриса перестала общаться с семьей. Кроме того, звезда не уважает старших, не навещает их и вместе с дочерью Полиной ведет паразитарный образ жизни. Суд принял во внимание аргументы и выписал 52-летнюю Юлию Ауг и ее 27-летнюю дочь Полину Золотухину из квартиры.