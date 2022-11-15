Известный телеведущий высказался о критике КВН

Известный российский музыкант, телеведущий, бывший участник КВН Александр Пушной высказался о критике в отношении телеигры. В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио», запись которого доступна на YouTube , он заступился за КВН, назвав его проектом «с огромными ограничениями со всех сторон».

«Это, по-моему, даже такая часть настроения кавээнщика. Он должен всегда говорить: "Вот в наше время было лучше"», — отметил он.

Телеведущий заявил, что сам он не будет критиковать передачу. Как объяснил Пушной, он понимает, что КВН — это телепроект, у которого есть «огромные ограничения со всех сторон». «Если КВН их (ограничения — прим. «Ленты.ру») не будет соблюдать, он перестанет быть телевизионным проектом», — добавил он.