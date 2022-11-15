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36 минут назад

Известный телеведущий высказался о критике КВН

Lenta.ruиещё 1

Известный российский музыкант, телеведущий, бывший участник КВН Александр Пушной высказался о критике в отношении телеигры. В эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио», запись которого доступна на YouTube, он заступился за КВН, назвав его проектом «с огромными ограничениями со всех сторон».

Известный телеведущий высказался о критике КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пушной обратил внимание, что сегодня многие бывшие участники КВН резко высказываются о телеигре.

«Это, по-моему, даже такая часть настроения кавээнщика. Он должен всегда говорить: "Вот в наше время было лучше"», — отметил он.

Телеведущий заявил, что сам он не будет критиковать передачу. Как объяснил Пушной, он понимает, что КВН — это телепроект, у которого есть «огромные ограничения со всех сторон». «Если КВН их (ограничения — прим. «Ленты.ру») не будет соблюдать, он перестанет быть телевизионным проектом», — добавил он.

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