Бузова раскрыла подробности переезда в многомилионную квартиру

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что переехала в многомиллионную квартиру после ремонта, который длился два года. Она раскрыла подробности процесса в интервью для Teleprogramma.pro.

Певица отметила, что на данный момент жилье за 120 миллионов рублей заставлено коробками. Она насчитала 270 обычных коробок, 100 больших и 35 чемоданов с вещами. По словам Бузовой, переезд стал счастливым событием для нее, однако при этом и стрессом.

«Знаете, это удивительное состояние, когда ты понимаешь, что скоро начнется новая жизнь. Эти коробки уже такие родные для меня. Они со мной просыпаются, они со мной засыпают», — поделилась знаменитость.