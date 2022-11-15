Актриса «Бывших» рассказала, как убегала от полиции в Шотландии с Ефремовым

Актриса Софья Лебедева («Бывшие», «Я худею», «Ольга») вспомнила в интервью с WomanHit о побеге от полиции.
Вместе с коллегой Никитой Ефремовым актриса отправилась на север Шотландии. По словам звезды, их задержала полиция и пыталась арестовать. «
Мы сказали, что едем по работе — смотреть натуру для нашего нового фильма, — и убежали! Было очень рискованно и драйвово, но мы справились», — вспоминает она.
Лебедева рассказала, что они с Ефремовым действовали сообща и сумели избежать наказания за границей. Артисты дружат уже несколько лет и вместе снялись в зарубежном проекте «Тетрис» с Тэроном Эджертоном.