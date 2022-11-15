Лоза оценил запрет на въезд в Россию Джиму Керри

Певец Юрий Лоза высказался касательного попадания канадского актера Джима Керри в санкционный список России. Как сообщает «Газета.Ru», композитор отметил, что он вряд ли тот собирался когда-либо приезжать в РФ.
«Они актеры, всю жизнь говорят чужие тексты, а потому обижаться на них мы не будем, тем более, не перестанем смотреть фильмы, в которых они участвовали», — добавил музыкант.
Напомним, что в понедельник, 14 ноября, МИД РФ объявил о введении персональных санкций в отношении граждан Канады. Джим Керри попал туда наряду с еще 99 людьми, которым теперь запрещен въезд в страну. В перечне также оказалась киноактриса с украинскими корнями Кэтрин Винник и внук украинского националиста и пособника гитлеровцев Степана Бандеры, Стефан.
Отмечается, что санкции носят ответный характер и связаны с введением Канадой персональных санкций в отношении граждан РФ.