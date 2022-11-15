SHAMAN поблагодарил Собчак за критику в свой адрес

«Ксения написала обо мне сразу три публикации в своем миллионном Telegram-канале. Я сначала промолчал, но после третьего поста «сломался». Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества», — подчеркнул SHAMAN.

Он отметил, что записал видеообращение к Собчак, где сказал ей спасибо. При этом SHAMAN уточнил, что в его поступке нет никакой иронии, как могли бы предположить россияне. По словам музыканта, Собчак имеет полное право реагировать на его песни. Вместе с этим певец признался, что считает реакцию журналистки «необычной».