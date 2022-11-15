В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

SHAMAN поблагодарил Собчак за критику в свой адрес

Газета.Ruиещё 2

Певец SHAMAN в беседе с OK признался, что поблагодарил журналистку Ксению Собчак за пиар его творчества в своем Telegram-канале.

SHAMAN поблагодарил Собчак за критику в свой адрес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ксения написала обо мне сразу три публикации в своем миллионном Telegram-канале. Я сначала промолчал, но после третьего поста «сломался». Подумал, что должен поблагодарить ее за такую мощную раскрутку и продвижение моего творчества», — подчеркнул SHAMAN.

Он отметил, что записал видеообращение к Собчак, где сказал ей спасибо. При этом SHAMAN уточнил, что в его поступке нет никакой иронии, как могли бы предположить россияне. По словам музыканта, Собчак имеет полное право реагировать на его песни. Вместе с этим певец признался, что считает реакцию журналистки «необычной».

«Пусть Ксения и сказала обо мне что-то не очень лестное, зато еще столько людей узнали обо мне. За что ей премного благодарен», — резюмировал SHAMAN.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители