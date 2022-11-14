Харатьян рассказал о сложной жизни дочери в Швеции из-за русофобии

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией – у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», – рассказал Харатьян.