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14 минут назад

Харатьян рассказал о сложной жизни дочери в Швеции из-за русофобии

Елена Прошина

Российский актёр Дмитрий Харатьян рассказал, как его 38-летней дочери Александре живётся в Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Харатьян рассказал о сложной жизни дочери в Швеции из-за русофобии
Фото: ТАССТАСС

По словам артиста, его дочь сталкивается с «ярко выраженной» русофобией за рубежом.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией – у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», – рассказал Харатьян.

Ранее Харатьян также поделился подробностями из жизни своего сына. По словам актёра, его сын Иван учился на Мальте в «спартанских условиях».

«А там это почти интернат, они же без родителей там живут. И достаточно спартанские условия, несмотря на то что это Мальта, заграница, остров… Действительно, после этого с языком и с характером все более-менее стабилизировалось», – рассказал он.

Шоу-бизнес,Дмитрий Харатьян,ЕС,
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