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44 минуты назад

Волочкова рассказала о романе с попавшим под санкции Джимом Керри

Илья Родин

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью «Газете.Ru», что с актером Джимом Керри ее якобы связывали хорошие отношения. Кроме того, она прокомментировала введение рестрикций против комика.

Волочкова рассказала о романе с попавшим под санкции Джимом Керри
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волочкова рассказала, что ее связывали с Джимом «человеческие очень близкие отношения». Она добавила, что Керри - удивительный, чрезвычайно психологически сильный человек.

По словам балерины, она гуляла с актером по Воробьевым горам, когда он приезжал в Москву. Кроме того, после расставания с мужем, она поехала на гастроли в США. Там Волочкова снова встретилась с Керри.

Она отметила, что в Штатах у них были «замечательные романтические отношения, встречи и все такое».

По мнению Волочковой, политика не должна мешать артистам пересекать границы государств. Она добавила, что запрет для творческих личностей на въезд в ту или иную страну - «это полный бред и реальнейший абсурд».

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против ста граждан Канады. В черный список попал и актер Джим Керри.

Шоу-бизнес,Джим Керри,Анастасия Волочкова,
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