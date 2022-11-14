Ягудин прокомментировал падение Тотьмяниной на шоу

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что у него нет точных данных о состоянии жены, фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которая получила травму во время съемок шоу «Ледниковый период». Об этом пишет «Матч ТВ».

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«Честно, не знаю, как сейчас состояние Тани. Она в больнице, идет обследование», - отметил Ягудин.

Напомним, что ранее продюсер Илья Авербух рассказал, что Тотьмянина травмировала колено во время выступления.