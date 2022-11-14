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1 час назад

Ягудин прокомментировал падение Тотьмяниной на «Ледниковом периоде»

Илья Родин

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что у него нет точных данных о состоянии жены, фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которая получила травму во время съемок шоу «Ледниковый период». Об этом пишет «Матч ТВ».

Ягудин прокомментировал падение Тотьмяниной на шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно, не знаю, как сейчас состояние Тани. Она в больнице, идет обследование», - отметил Ягудин.

Напомним, что ранее продюсер Илья Авербух рассказал, что Тотьмянина травмировала колено во время выступления.

Тотьмянину увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»

Он пояснил, что фигуристка была госпитализирована в одну из городских клиник. Данные о характере ее травмы врачи пока не предоставили.

Шоу-бизнес,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Илья Авербух,
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