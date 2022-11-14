Дженнифер Энистон сообщила о смерти 89-летнего отца

Актриса Дженнифер Энистон, звезда сериала «Друзья», рассказала в социальных сетях о том, что ее отец Джон Энистон скончался на 90-м году жизни. Об этом пишет портал Digital spy.
Отмечается, что Энистон разместила на своей странице большое слайд-шоу из фотографий своей отца. Она включила в него даже фотографии из своего детства.
«Милый папа… Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала», - подчеркнула актриса.
Под постом Дженнифер оставили трогательные, добрые комментарии такие звезды, как Тайка Вайтити, Гвинет Пэлтроу, Аарон Пол, Сара Хайленд, Райан Рейнольдс.
Напомним, что Джон Энистон прославился благодаря своей роли в «вечном» американском телешоу «Дни нашей жизни». Он сыграл Виктора Кириакиса в более чем 2800 эпизодах с 1985 по 2022 год. За заслуги перед жанром он был награжден премией «Эмми».