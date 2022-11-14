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30 минут назад

Тотьмянину увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»

Илья Родин

Фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму колена во время съемок шоу, рассказал продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух. Об этом пишет РИА «Новости».

Тотьмянину увезли на скорой со съемок «Ледникового периода»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Тотьмянина выступает в шоу в паре с актером Иваном Колесниковым.

Авербух пояснил, что при выполнении одного из элементов программы Иван упал и задел коньком колено Татьяны. Фигуристка в настоящее время госпитализирована, проходит медицинское обследование.

Продюсер уточнил, что пока нет понимания, насколько сильную травму получила Тотьмянина. Он добавил, что Татьяна смогла завершить выступление. После этого ее все же увезли на скорой.

Авербух выразил надежду, что «все обойдется». В любом случае, резюмировал он, результаты обследования будут известны только завтра, 15 ноября.

Шоу-бизнес,Татьяна Тотьмянина,Илья Авербух,Иван Колесников,
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