MARUV назвали «предательницей» на Украине из-за песни на английском языке

Певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с подписчиками в социальных сетях фрагментом своей новой песни, которую она посвятила новорожденному ребенку. Украинские пользователи раскритиковали композицию, назвав ее исполнительницу «предательницей».
MARUV написала песню полностью на английском языке и призналась, что посвятила ее своему новорожденному ребенку. Несмотря на добрый посыл, поклонники певицы разделились во мнении насчет композиции. Одна часть обрадовалась возвращению Корсун и пришла в восторг от новой песни, другая же, по большей части украинские пользователи, обрушились на нее с критикой.
«Почему на английском языке? Чтобы никого не обидеть? Чтобы одной задницей на двух стульях усидеть. Своим молчанием ты уже все сказала. Предательница»,
«Ни слова о войне! Вас это не беспокоит?»,
«Люди в комментах, я так поняла, ненормальные, потому что поздравляют предательницу нашего народа»,
«Это просто отвратительно, украинцы больше никогда не будут слушать тебя, ты потеряла нас навсегда»,
«В Буче уже была? Или снова "вне политики" и "не все так однозначно"», написали в комментариях к посту MARUV они.