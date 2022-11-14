MARUV назвали «предательницей» на Украине из-за песни на английском языке

Певица MARUV ( Анна Корсун ) поделилась с подписчиками в социальных сетях фрагментом своей новой песни, которую она посвятила новорожденному ребенку. Украинские пользователи раскритиковали композицию, назвав ее исполнительницу «предательницей».

MARUV написала песню полностью на английском языке и призналась, что посвятила ее своему новорожденному ребенку. Несмотря на добрый посыл, поклонники певицы разделились во мнении насчет композиции. Одна часть обрадовалась возвращению Корсун и пришла в восторг от новой песни, другая же, по большей части украинские пользователи, обрушились на нее с критикой.