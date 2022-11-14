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1 час назад

Скандальный уход из «Блестящих» и поздняя беременность. Ольге Орловой — 45

Газета.Ru

Экс-солистке «Блестящей» Ольге Орловой 13 ноября исполнилось 45 лет. Она была первой участницей культовой поп-группы, придя в нее в 1995 году.

1/15 Группа «Блестящие», 1998 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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2/15 Ольга Орлова на дефиле Валентина Юдашкина, 2003
Фото: Сергей Узаков/ТАСС
3/15 Группа «Блестящие» во время выступления на концерте «Золотой граммофон», 1998
Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
4/15 Группа «Блестящие», 1997 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
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5/15 Модель Оксана Лаврентьева и певица Ольга Орлова на Центральном Московском ипподроме, 2007 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
6/15 Группа «Блестящие», 1998 год
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
7/15 Ольга Орлова с сыном Артемом, 2008 год
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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8/15 Певица Ольга Орлова во время эксклюзивной презентации новой коллекции часов Roberto Cavalli в галерее Зураба Церетели на Пречистенке, 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
9/15 Ольга Орлова и модельер Валентин Юдашкин, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
10/15 Актриса Эвелина Бледанс и певица Ольга Орлова на вечеринке, посвященной празднованию дня рождения радиостанции «Серебряный дождь», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
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11/15 Ольга Орлова на Vogue Fashion’s Night Out в Москве, 2016 год
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
12/15 Певица Инна Маликова, продюсер Иосиф Пригожин и певица Ольга Орлова (слева направо) на церемонии вручения премии «Самые стильные в России по версии журнала Hello!», 2016 год
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
13/15 Певица Ольга Орлова на торжественном праздновании 20-летия бренда ELLE в России в театре «Геликон-опера», 2016 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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14/15 Ольга Орлова с мужем
Фото: olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
15/15 Ольга Орлова, 2022 год
Фото: olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Ольга Орлова (настоящая фамилия певицы — Носова) воспитывалась строгими родителями и даже не думала об эстрадной карьере, несмотря на прекрасные (с рождения) голос и слух. В детстве она хотела стать археологом, но по настоянию родителей поступила на экономиста.

В 2000-м году, узнав о беременности Орловой, продюсер «Блестящих» Андрей Грозный со скандалом уволил певицу. Она осталась без сольного репертуара и без прав на лучшие хиты группы. Единственный раз Орлова появлялась в составе коллектива в 2007 году на MTV Russian Music Awards.

В 2001-м Ольга Орлова выпустила первый сольник. После «Блестящих» она прерывала и восстанавливала музыкальную карьеру, работала в кино и театре, выступала в телешоу. До последних дней Жанны Фриске Орлова поддерживала ее и была рядом.

Сейчас Орлова уже не позиционирует себя как певицу. С 2021 года она счастлива в своем четвертом по счету браке с бизнесменом по имени Валерий и ждет от него ребенка. А параллельно с этим активно занимается зоозащитной деятельностью.

Шоу-бизнес,Фото,Ольга Орлова,Жанна Фриске,
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