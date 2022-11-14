Орбакайте сообщила об отъезде из России

Певица Кристина Орбакайте рассказала, что уехала из России. Об этом она поделилась с поклонниками в социальных сетях, пишет «Газета.ру».

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Ранее певица выступила с концертом в подмосковной Коломне. По словам артистки, после этого она отправилась в Азербайджан.

«Спасибо, Коломна. Привет, Баку», — написала Орбакайте.

Концерт звезды состоится уже 14 ноября в Heydar Aliyev Centre. После этого Кристина снова вернется в Россию, где у нее пройдет несколько выступлений в разных городах. Первое выступление в рамках гастролей состоится в Благовещенске.