Вдовиченков ответил на слухи о своем диагнозе

Актер Владимир Вдовиченков опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что ему поставлен диагноз вертебро-базилярной недостаточности. Об этом он сообщил Телеграм-каналу Shot.

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Ранее сообщалось, что Вдовиченков почувствовал себя плохо. У него было головокружение и постоянное чувство тошноты. Супруга звезды актриса Елена Лядова вызвала скорую, однако от госпитализации он отказался.

По данным Телеграм-канала Mash, врачи предварительно поставили диагноз вертебро-базилярной недостаточности, при которой нарушается питание и функциональность мозга.

Медики посоветовали актеру взять перерыв в работе и отправиться на углубленное обследование, чтобы избежать серьезного поражения мозга или других неблагоприятных последствий. Однако вскоре актер опроверг эти сведения.

«Это какая-то чушь! Впервые об этом слышу!» - прокомментировал он Shot.

Вертебро-базилярная недостаточность – это нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях. Пациенты с ВБН обычно чувствуют головокружение, головную боль, нарушение зрения, тугоухость. У них также бывают обмороки и астенический синдром.