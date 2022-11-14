Вдовиченков ответил на слухи о своем диагнозе

Актер Владимир Вдовиченков опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о том, что ему поставлен диагноз вертебро-базилярной недостаточности. Об этом он сообщил Телеграм-каналу Shot.
Ранее сообщалось, что Вдовиченков почувствовал себя плохо. У него было головокружение и постоянное чувство тошноты. Супруга звезды актриса Елена Лядова вызвала скорую, однако от госпитализации он отказался.
По данным Телеграм-канала Mash, врачи предварительно поставили диагноз вертебро-базилярной недостаточности, при которой нарушается питание и функциональность мозга.
Медики посоветовали актеру взять перерыв в работе и отправиться на углубленное обследование, чтобы избежать серьезного поражения мозга или других неблагоприятных последствий. Однако вскоре актер опроверг эти сведения.
«Это какая-то чушь! Впервые об этом слышу!» - прокомментировал он Shot.
Вертебро-базилярная недостаточность – это нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях. Пациенты с ВБН обычно чувствуют головокружение, головную боль, нарушение зрения, тугоухость. У них также бывают обмороки и астенический синдром.
ВБН развивается из-за ограничения поступления глюкозы и кислорода в различные отделы головного мозга из-за сдавления позвоночных или основной артерий. При своевременной терапии болезнь можно излечить. В противном же случае пациенту грозит инсульт или дисциркуляторная энцефалопатия.