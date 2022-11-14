Экс-продюсер Лободы попыталась вернуть российское гражданство

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы, создательница «Орла и решки» Нателла Крапивина попыталась оспорить решение российских властей, признавших ее паспорт недействительным. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По данным Mash, Крапивина подала иск к управлению МВД РФ по Ставропольскому краю. В иске подчеркивалось, что паспорт она получила еще до совершеннолетия - как дочь гражданина России - и не отвечала за предоставление недостоверных сведений.

Иск Крапивиной не удовлетворили. По данным Mash, суд не нашел документов, подтверждающих ее связь с Россией.

В марте в МВД России сообщили о проверке в отношении Крапивиной. Проверку провели после обращения главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.

В полиции заявили, что у законной представительницы Крапивиной не было всех необходимых документов, когда она подавала заявления на гражданство.

«В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», - подчеркивали в МВД.

Паспорта сестер признали выданными в нарушение порядка, установленного законодательством РФ.

Кроме того, проверку начали в отношении их законной представительницы - в полиции заподозрили, что она сообщила о себе ложные сведения, получая российское гражданство.

Крапивина родилась в семье украинского бизнесмена Вагифа Алиева и его жены Шовкят. Продюсер рассказывала, что ее отец - «стопроцентный азербайджанец», а мать - «чуть-чуть с примесью армянской крови».