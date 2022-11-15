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1 час назад

Сколько стоит новогодний корпоратив с Филиппом Киркоровым

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В этом году многие готовы отказаться от корпоративов по различным причинам, но есть и те, кто хочет праздника, да еще и с приглашенной звездой. Рассказываем, кто сегодня в тренде и сколько это будет стоить.

Озвучена стоимость новогоднего корпоратива с Киркоровым
Фото: TwitterTwitter

«К Новому году расценки артистов всегда повышались. А 31 декабря звезды могли посетить по два-три корпоратива», – пишут «Известия».

В этом году рынок корпоративов просел на 20%, по данным национальной ассоциации организаторов мероприятий. Хотя промоутеры говорят, что спрос и вовсе сократился вдвое.

«Мы видим, что очень вырос интерес к артистам, определившим свою патриотическую позицию. Например, SHAMAN. Его заказывают», – отметила президент ассоциации Юлия Жоля.

Сейчас в топе также Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров и Олег Газманов. Новогодняя ночь с поп-королем может обойтись в 18 млн рублей, с Димой Биланом – 5 млн. В целом же эксперты отмечают, что спрос на корпоративы понизился еще со времен ковида. Сейчас люди экономят деньги, а кто-то не хочет веселиться из-за СВО.

Ранее «ФедералПресс» писал, сколько зарабатывают за рубежом уехавшие из России артисты.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Дима Билан,Григорий Лепс,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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