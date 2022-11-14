«Настя, вы в прекрасной форме. Так держать, вы молодец. Фото скромные и достойные», «Купальник вам очень идет. Он подчеркивает фигуру и ничего пошлого», «Красивая фотография и вы», «О такой фигуре в таком возрасте можно только мечтать», «Круто! Анастасия, вы просто супер», «Идеальная фигура», — написали подписчики знаменитости в комментариях под фото.