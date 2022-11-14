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37 минут назад

«Украинцы и я — это один народ»: Панин публично отрекся от россиян

Никита Бородкин

Российский актер Алексей Панин заявил, что не хочет иметь ничего общего с россиянами. Как сообщает URA.RU, после получения американской визы артист признался, что он с украинцами — «один народ».

«Украинцы и я — это один народ»: Панин публично отрекся от россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я — это один народ. А вот большая часть россиян, моих, так называемых, соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью народа ничего общего», — заявил Панин.

Напомним, что накануне актер рассказал, что ему удалось получить американскую визу вместе со своей дочерью Анной. Панин признавался, что сделал это без проблем, и в своих соцсетях развеял миф, что после начала спецоперации на Украине россиянам стало сложнее получить документ в США.

На какие деньги Алексей Панин живет в Испании

При этом артист подчеркнул, что не планирует переезжать в Соединенные Штаты. Сейчас он продолжает жить в Испании, где у него есть собственная квартира.

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