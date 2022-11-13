Московскую квартиру Виктории Бони ограбили во время ее отпуска во Франции

«Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому, что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробнее», – написала она в соцсетях.

Многие подписчики Бони искренне переживают вместе с ней.Однако в комментариях много и тех, кто со скепсисом отнесся к произошедшему. Им кажется, что дом телеведущей слишком слабо защищен. Кроме того, она и сама «приглашает» грабителей в дом своими рассказами о том, что сейчас она где-то далеко.