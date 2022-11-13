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1 час назад

Московскую квартиру Виктории Бони ограбили во время ее отпуска во Франции

Слово и Дело

Телеведущая Виктория Боня отдыхала во Франции, когдаполучила неприятное известие из России. Квартиру звезды ограбили, и блогеру пришлось вернуться на родину, пишет Starhit.

Московскую квартиру Виктории Бони ограбили во время ее отпуска во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все
потому, что мою квартиру ограбили. Завтра расскажу подробнее», – написала она в соцсетях.

Многие подписчики Бони искренне переживают вместе с ней.Однако в комментариях много и тех, кто со скепсисом отнесся к произошедшему. Им кажется, что дом телеведущей слишком слабо защищен. Кроме того, она и сама «приглашает» грабителей в дом своими рассказами о том, что сейчас она где-то далеко.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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