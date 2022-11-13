Васильева не может попасть на свою виллу в Италии

Татьяна Васильева приобрела дом недалеко от Рима несколько лет назад. В эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ она сообщила, что вилла носит название «Татьяна».

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Когда-то, объяснила актриса в ее жизни были такие времена, что она заработала на недвижимость за рубежом. И смогла сделать такой роскошный подарок для себя и своей семьи.

Но в последние годы звезда не может попасть в собственный дом. Сначала все испортила пандемия коронавируса, а теперь усложнилась международная обстановка, а у звезды просрочена виза, - информирует teleprogramma.pro.

Тем не менее, за охрану апартаментов Васильевой приходится вносить по 500 евро.

«Платишь и не живешь. Вот за что обидно», - резюмировала актриса.

Татьяна Васильева – востребованная актриса, она активно снимается в кино и участвует в различных проектах. При этом звезде уже 75 лет, и она получает пенсию. Выплату, положенную ей, - 60 тысяч рублей – мечтали бы иметь многие российские пенсионеры.