Врач оценила состояние располневшего Баскова

Николай Басков, еще совсем недавно подтянутый и стройный, удивил своих поклонников. Басков был гостем шоу Бориса Корчевникова, где публика была поражена тем, как он поправился. Во время передачи певец, к тому же, расплакался…

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Конечно, зрители переживают за Николая, строят различные догадки – от болезни почек до безудержного обжорства. Но специалист-диетолог Марият Мухина уверена, что у артиста проблемы эндокринологического плана. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Второй подбородок и “глаза на мокром месте” являются эндокринологическими симптомами набора веса и дисгормональных изменений», — объяснила врач.

Также Марият заподозрила у Баскова гиподинамию, которая влияет не только на внешний вид и состояние психики, но может даже повредить артисту в певческой деятельности.

«Гиподинамия чревата для мужчин повышением концентрации женских половых гормонов. Так появляется излишняя эмоциональность и изменения в голосе», - предупредила Мухина.