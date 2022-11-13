Олешко показал помолодевшего после лечения Хазанова

В начале года стало известно, что Геннадий Хазанов покинул Россию. Оказалось, что Геннадий Викторович серьезно болен и ему срочно понадобилась помощь зарубежных врачей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Затем артист несколько месяцев прожил в Юрмале, и лишь в августе вернулся в Москву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер тогда объяснил публике, что лечение помогло.

Затем Хазанова увидели на шоу «Две звезды. Отцы и дети». ОН неважно выглядел, было видно, что нездоров. После этих съемок на публике он не появлялся, - рассказывает Экспресс Газета.

Но недавно Александр Олешко встретился с Геннадием Викторовичем в столичном цирке. Пожилой артист прекрасно себя чувствовал, был весел и бодр. Олешко решил порадовать поклонников Хазанова и выложил в микроблоге видеозапись встречи с юмористом

скриншот видео