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50 минут назад

Олешко показал помолодевшего после лечения Хазанова

Ирина Лебедева

В начале года стало известно, что Геннадий Хазанов покинул Россию. Оказалось, что Геннадий Викторович серьезно болен и ему срочно понадобилась помощь зарубежных врачей.

Олешко показал помолодевшего после лечения Хазанова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Затем артист несколько месяцев прожил в Юрмале, и лишь в августе вернулся в Москву. Директор «Ленкома» Марк Варшавер тогда объяснил публике, что лечение помогло.

Затем Хазанова увидели на шоу «Две звезды. Отцы и дети». ОН неважно выглядел, было видно, что нездоров. После этих съемок на публике он не появлялся, - рассказывает Экспресс Газета.

Но недавно Александр Олешко встретился с Геннадием Викторовичем в столичном цирке. Пожилой артист прекрасно себя чувствовал, был весел и бодр. Олешко решил порадовать поклонников Хазанова и выложил в микроблоге видеозапись встречи с юмористом

скриншот видео

Кстати, жизнь Геннадия Хазанова связана с Латвией давно. Актер уже многие годы имеет в собственности квартиру в Юрмале. Также Хазанов участвовал в двух постановках Рижского русского театра.

Шоу-бизнес,Геннадий Хазанов,Александр Олешко,
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