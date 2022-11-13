Рудковская рассказала о травме Киркорова

Филипп Киркоров выступал на юбилейном шоу Евгения Плющенко. Он исполнил две песни. Было видно, что певец с трудом передвигается и едва наступает на ногу. Как оказалось, он накануне серьезно травмировался.

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Яна Рудковская рассказала журналистам «Московского Комсомольца», что певец вынужден был обращаться к медикам и ему наложили гипс.

«У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет… Он нам сказал: «Ребята, у меня практически сломан палец», - сообщила Рудковская.

Сам пострадавший певец никаких комментариев по поводу происхождения травмы и своего состояния не давал. В последнее время Киркоров избегает общения с журналистами.