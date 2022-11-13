Зверев признался, что ему «очень сложно» без Пугачевой

Другое дело, когда она была одна: я с ней и на гастроли ездил, и всюду сопровождал. У нас было три тура однажды по 8 стадионов»! Она проживала в гостинице «Балчуг». Я приду домой, вещи кину, душ приму и быстренько к ней. Вся моя жизнь была только с ней!», - вспоминает звездный стилист.