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39 минут назад

Зверев признался, что ему «очень сложно» без Пугачевой

Ирина Лебедева

Сергея Зверева увидели на открытии ювелирной недели моды Estet Fashion Week. За кулисами Сергей признался, что переживает непростые времена. Как оказалось, ему очень не хватает общения с Аллой Пугачевой.

Зверев признался, что ему «очень сложно» без Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Без музы мне очень сложно. Я - художник, не могу долгое время находиться без человека, который меня вдохновляет. Я долго не пел, отказывался от концертов, творчество совсем не шло. Я все забросил, потому что ничего не хотел», - рассказал король гламура.

Как известно, Алла Борисовна с семьей перебралась жить в Израиль. Зверева отъезд Примадонны выбил из колеи, - пишет портал womansstyle.ru.

«Мы сейчас с ней не общаемся. А как мы можем общаться? Я – здесь, в Москве, а она – за границей. У нас просто нет возможности! Еще надо понимать, что у нее – семья, дети, которым она должна уделять внимание!

Другое дело, когда она была одна: я с ней и на гастроли ездил, и всюду сопровождал. У нас было три тура однажды по 8 стадионов»! Она проживала в гостинице «Балчуг». Я приду домой, вещи кину, душ приму и быстренько к ней. Вся моя жизнь была только с ней!», - вспоминает звездный стилист.

Шоумен Сергей Зверев считает, что юморист Максим Галкин будет «собирать стадионы» после возвращения в Россию, передает StarHit. Вместе с этим он предположил, что Галкину предстоит несколько судов в России.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Сергей Зверев,Алла Пугачева,
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