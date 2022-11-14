В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Фигуристку Тотьмянину унесли со льда на руках после падения на "Ледниковом периоде"

Газета.Ruиещё 2

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и ее партнер по телепроекту «Ледниковый период» Иван Колесников упали во время съемок новой серии шоу, сообщает Sport24.

Тотьмянину унесли со льда после падения на "Ледниковом периоде"
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Пара не смогла продолжить выступление, а фигуристку унес со льда на руках хореограф проекта Максим Ставиский.

Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании на Играх 2006 года в итальянском Турине. Ее партнером по дуэту был Максим Маринин.

Спортсменка замужем за олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным. У них двое детей: дочки Елизавета и Мишель.

Тотьмянина неоднократно принимала участие в «Ледниковом периоде», выступая на шоу с разными партнерами.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что проведет третий поединок с Магомедом Исмаиловым только за 50 млн рублей.

Ранее бойцы уже встречались дважды. 16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе, несмотря на то, что соперник владел преимуществом в первых двух раундах.

Шоу-бизнес,Магомед Исмаилов,Владимир Минеев,Максим Ставиский,Максим Маринин,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Иван Колесников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители