Тотьмянину унесли со льда после падения на "Ледниковом периоде"

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и ее партнер по телепроекту «Ледниковый период» Иван Колесников упали во время съемок новой серии шоу, сообщает Sport24.

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

Пара не смогла продолжить выступление, а фигуристку унес со льда на руках хореограф проекта Максим Ставиский.

Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании на Играх 2006 года в итальянском Турине. Ее партнером по дуэту был Максим Маринин.

Спортсменка замужем за олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным. У них двое детей: дочки Елизавета и Мишель.

Тотьмянина неоднократно принимала участие в «Ледниковом периоде», выступая на шоу с разными партнерами.

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