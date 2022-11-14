Тотьмянину унесли со льда после падения на "Ледниковом периоде"

Фигуристка Татьяна Тотьмянина и ее партнер по телепроекту «Ледниковый период» Иван Колесников упали во время съемок новой серии шоу, сообщает Sport24.
Пара не смогла продолжить выступление, а фигуристку унес со льда на руках хореограф проекта Максим Ставиский.
Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании на Играх 2006 года в итальянском Турине. Ее партнером по дуэту был Максим Маринин.
Спортсменка замужем за олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным. У них двое детей: дочки Елизавета и Мишель.
Тотьмянина неоднократно принимала участие в «Ледниковом периоде», выступая на шоу с разными партнерами.
Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев заявил, что проведет третий поединок с Магомедом Исмаиловым только за 50 млн рублей.
Ранее бойцы уже встречались дважды. 16 октября Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе, несмотря на то, что соперник владел преимуществом в первых двух раундах.