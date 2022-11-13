Волочкова рассказала о своем отношении к Милявской

Анастасия Волочкова публично поздравила Лолиту Милявскую с наступающим днем рождения (певица родилась 14 ноября). Балерина сообщила, что относится к Милявской с большим уважением и любовью.
«Я ее обожаю! Она замечательная. Ее всегда отличает чувство юмора, позитив. Самое главное, она — настоящий человек: какая есть, такая есть. Ей нет необходимости что-то из себя лепить, показывать что-то, чем она на самом деле не является», - сказала Анастасия.
Волочкова объяснила, что Лолита является близким ей по духу человеком. В их характерах, считает танцовщица, много общего. Об этом пишет ФАН.
«Я сама — за правду и знаю, что Лолита всегда говорит правду-матку в лицо людям. Многим это не нравится. Вообще, хочу сказать, что Лолите можно позвонить абсолютно в любой миг и она всегда рядом».
Кстати, у Лолиты Милявской самый оригинальный райдер. Среди выдвигаемых требований есть и такое: ее должен сопровождать автомобиль марки «Ока» с мигалками. Как выяснилось, таким образом артистка проверяет, читают ли вообще представители принимающей стороны ее требования.