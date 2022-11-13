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11 минут назад

Волочкова рассказала о своем отношении к Милявской

Ирина Лебедева

Анастасия Волочкова публично поздравила Лолиту Милявскую с наступающим днем рождения (певица родилась 14 ноября). Балерина сообщила, что относится к Милявской с большим уважением и любовью.

Волочкова рассказала о своем отношении к Милявской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я ее обожаю! Она замечательная. Ее всегда отличает чувство юмора, позитив. Самое главное, она — настоящий человек: какая есть, такая есть. Ей нет необходимости что-то из себя лепить, показывать что-то, чем она на самом деле не является», - сказала Анастасия.

Волочкова объяснила, что Лолита является близким ей по духу человеком. В их характерах, считает танцовщица, много общего. Об этом пишет ФАН.

«Я сама — за правду и знаю, что Лолита всегда говорит правду-матку в лицо людям. Многим это не нравится. Вообще, хочу сказать, что Лолите можно позвонить абсолютно в любой миг и она всегда рядом».

Кстати, у Лолиты Милявской самый оригинальный райдер. Среди выдвигаемых требований есть и такое: ее должен сопровождать автомобиль марки «Ока» с мигалками. Как выяснилось, таким образом артистка проверяет, читают ли вообще представители принимающей стороны ее требования.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Анастасия Волочкова,
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