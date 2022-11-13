Волочкова рассказала о своем отношении к Милявской

«Я ее обожаю! Она замечательная. Ее всегда отличает чувство юмора, позитив. Самое главное, она — настоящий человек: какая есть, такая есть. Ей нет необходимости что-то из себя лепить, показывать что-то, чем она на самом деле не является», - сказала Анастасия.